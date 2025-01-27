В Казахстане вынесли приговор обвиняемым в организации январских беспорядков 2022 года

В Алма-Ате завершился суд по делу о роли ОПГ «Дикого Армана» в январских событиях

Суд Алма-Аты приговорил криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Руслана Искакова, а также экс-депутата Кайрата Кудайбергена к 20, 15 и 8,5 года лишения свободы соответственно за организацию беспорядков в январе 2022 года. Об этом сообщает информационное агентство «КазТАГ» со ссылкой на пресс-службу судов Алматы.

Судом установлено, что в 2016 году занимавший пост замначальника 5 департамента КНБ РК Искаков склонил Джумагельдиева к сотрудничеству, пообещав покровительство со стороны органов национальной безопасности.

Получив поддержку от органов КНБ, Джумагельдиев начал формировать преступную организацию для расширения своих криминальных влияний как на территории Казахстана, так и за ее пределами.

Все члены преступного объединения Джумагельдиева были распределены на группы, организованные по функциональному, территориальному и организационному признакам и подчинялись непосредственно ему.

По данным следствия, в начале 2022 года Искаков, Джумагельдиев и экс-депутат маслихата Кудайберген выступили ключевыми организаторами массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти.

Кроме того, установлена их причастность к похищениям людей.

После задержания руководства КНБ в ночь с 5 на 6 января 2022 года Искаков, осознавая неизбежность провала операции по организации беспорядков, решил скрыть следы преступлений.

«КазТАГ» сообщает, что именно Искаков отдал указание Джумагельдиеву похищать людей и удерживать их в гостиницах «Казахстан» и «The Ritz Carlton Almaty».

Отмечается, что в общей сложности членами банды были похищены и избиты 34 человека.

Другим участникам массовых беспорядков — 13 членам банды назначены наказания от 10 до 15,5 лет лишения свободы.

Напомним, организаторы беспорядков в Алматы в 2022 году и участники ОПГ «Дикого Армана» были задержаны сотрудниками республиканского МВД в феврале 2024 года.