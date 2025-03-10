Митрошина и ее адвокат покинули здание суда после избрания меры пресечения

Блогерша Александра Митрошина и ее адвокат покинули здание суда после избрания девушке меры пресечения по делу об отмывании денег. Видео с ними опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Бизнес-тренер и юрист отказались общаться с журналистами.

Митрошина пробудет под домашним арестом до 24 апреля. В течение этого времени ей также запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.

Блогера Сашу Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в социальной сети Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена). В последнем посте Митрошина опубликовала видео, в котором оценивала разные ситуации как «норм» или «стрем». Уход от уплаты налогов блогерша оценила как «стрем» и рассмеялась.

Ранее адвокат заявил, что Митрошина заплатила налогов на 666 млн рублей.