Москвичам пообещали дождь и резкое похолодание к выходным

Синоптик Ильин: в Москве пройдет дождь, а к выходным резко похолодает

В Москве эта неделя началась с солнечной и теплой погоды, однако уже завтра она сменится на пасмурную. Пройдет дождь, а к концу недели в столичный регион вернутся холода, сообщил в беседе с 360.ru метеоролог Александр Ильин.

По словам синоптика, до пятницы сохранится теплая погода – ожидается до +15 градусов. Со вторника будет пасмурно, пройдет небольшой дождь.

В субботу погода резко изменится, прибудут холодные потоки воздуха. Прогнозируется +3...+ 8 градусов днем и до -4 градусов ночью.

Продлится период похолодания до 19 марта, а после снова вернется потепление, пообещал Ильин.

«Во второй декаде марта воздух вновь прогреется до +10 градусов», — отметил он.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на всей территории европейской части России наступила метеорологическая весна, и наблюдаются рекордно высокие температуры. Он также сообщал, что в Ленинградской области прогнозируется небольшое понижение температуры: ночью — от 0 до -5 градусов, днем — до +5 градусов, что выше нормы на 2-4 градуса.

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