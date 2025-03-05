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Россиянам рассказали, как подготовить свой автомобиль к весне

Автоэксперт Мелехин: в первые весенние дни авто нужно отвезти в сервис
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Shutterstock/Gorodenkoff

В первые дни весны автомобиль нужно отвезти в сервис. Об этом журналу «За рулем» рассказал генеральный директор «Рексрент» АО «Билантлия» Евгений Мелехин.

«Если автомобиль проходил техобслуживание несколько месяцев назад, то в первые весенние дни стоит свозить его к мастерам. <...> Во-первых, не помешало бы проверить, все ли в порядке с дворниками. Дело в том, что щетки стеклоочистителя – вещь недолговечная. Даже если вы ставили новые щетки осенью, то за зиму они могли потрескаться из-за холодов», — сообщает эксперт.

Мелехин рекомендует поменять или подкачать шины. Кроме того, специалист советует проверить тормозную систему, а также уровень и качество жидкостей: антифриза, моторного масла и трансмиссионной жидкости. Помимо этого автомобилистам стоит удостовериться в исправности воздушных фильтров, которые в зимнее время могли забиться реагентами дорог. В таком случае их следует поменять, иначе стекла в салоне будут запотевать, а двигатель станет потреблять больше топлива.

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