В Смоленской области двое детей провалились под лед, одного удалось спасти

В Рославле двое несовершеннолетних оказались в ледяной воде, решив прогуляться по замерзшей реке, спасти удалось только одного из них. Об этом сообщает СУ СК РФ Смоленской области.

Инцидент произошел 9 марта в Рославле, в экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили, что двое детей провалились под лед на реке. Одного из несовершеннолетних на берег вытащили местные жители, второго спасти не удалось.

Пострадавший госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге возле «Газпром Арены» под лед провалились четверо несовершеннолетних. Подростки вышли на тонкий лед и оказались в воде. Несовершеннолетние смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей. Мокрых и замерзших школьников встретил местный житель, мужчина завел их к себе домой, отогрел и передал родителям.

Ранее двое рыбаков провалились под лед в Нижегородской области.