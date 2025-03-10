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Врач объяснила, почему нельзя оправдывать свое поведение расстройствами психики

Врач Галич: нельзя оправдывать свое поведение психическими расстройствами
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Shutterstock

Не стоит оправдывать свое поведение психическими расстройствами, поскольку это только усугубит ситуацию и отдалит от решения проблемы. Об этом в беседе с РИАМО предупредила кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

Она пояснила, что постановка самому себе диагноза позволяет удовлетворить потребности в эмоциональной поддержке со стороны близких, друзей и коллег. Кроме того, окружающие, как правило, снижают ожидания от такого человека. Он при этом перестает работать над собой, не прикладывает усилий для самосовершенствования и развития, объясняя все это тревожным расстройством или СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

«И вот эта тенденция уже становится опасной. К сожалению, все чаще можно услышать в ответ на справедливое указание на неисполнение обязанностей что-то в духе: «А что ты от меня хочешь? Я же СДВГшник», — добавила Галич.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович до этого развеял мифы о «весеннем и осеннем обострениях». По его словам, таких терминов попросту не существует.

Специалист отметил, что у людей постоянно происходит смещение гормонального фона. Однако весной оно становится более очевидным. Что касается «осеннего обострения», оно скорее связано с возросшей нагрузкой — дети выходят на учебу, а у взрослых впереди завершение года, перед которым нужно подготовить много документов и отчетов.

Ранее ученые выяснили, что рождение детей снижает риск психических расстройств у женщин.

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