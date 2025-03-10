Психотерапевт развеял мифы о «весеннем обострении»

Таких терминов, как «весеннее и осеннее обострение», не существует. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. По его словам, данные понятия — лишь популярное заблуждение.

«А с чем же тогда связано вот такое выражение, как весеннее обострение? Оно связано с бредовостью нашего бытового восприятия и тиражированием этой формулировки среди малограмотных специалистов. Ну, это такой растиражированный слух», — рассказал Федорович.

Он отметил, что у людей постоянно происходит смещение гормонального фона. Однако весной оно становится более очевидным. Что касается «осеннего обострения», оно скорее связано с возросшей нагрузкой — дети выходят на учебу, а у взрослых впереди завершение года, перед которым нужно подготовить много документов и отчетов.

Психолог, психотерапевт Александр Вронский до этого говорил, что весной для предотвращения обострения психологических проблем важно наладить режим питания и нормализовать сон. Количество серотонина и дофамина нужно повышать, в том числе с помощью определенной пищи.

Врач посоветовал употреблять продукты, богатые триптофаном, синтезирующимся в серотонин. В том числе в рацион нужно добавить орехи, сою, молочку, томаты, черный шоколад. При этом важно, чтобы организму хватало магния, который содержится в семенах тыквы, орехах, тунце, крупах и молочке.

Ранее эксперты рассказали, как не допустить обострения болезней из-за перепада температур.