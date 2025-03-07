Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рождение детей снижает риск психических расстройств у женщин, выяснили ученые

JAD: рождение детей может снижать риск депрессии и биполярного расстройства
close
Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Сучжоуского университета выяснили, что женщины, которые рожали, реже страдают от биполярного расстройства и тяжелой депрессии. Наименьший риск этих заболеваний зафиксирован у женщин, имеющих двоих детей. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Ученые проанализировали данные более 55 тысяч женщин из британского биобанка. Они обнаружили, что вероятность развития психических расстройств у женщин, родивших хотя бы одного ребенка, была примерно на 30% ниже по сравнению с теми, кто не рожал.

Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у женщин, имеющих двоих детей. Однако при увеличении количества родов эта тенденция становилась менее очевидной, а в некоторых случаях риск психических заболеваний даже немного возрастал.

Хотя ученые учитывали множество факторов, таких как возраст, уровень образования, доход, образ жизни и состояние здоровья, они подчеркивают, что исследование выявляет лишь связь, а не причинно-следственную зависимость. Чтобы окончательно понять, как рождение детей влияет на психическое здоровье, необходимы долгосрочные наблюдения.

Ранее ученые выяснили, что городские магистрали разобщают людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами