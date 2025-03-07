Рождение детей снижает риск психических расстройств у женщин, выяснили ученые

Исследователи из Сучжоуского университета выяснили, что женщины, которые рожали, реже страдают от биполярного расстройства и тяжелой депрессии. Наименьший риск этих заболеваний зафиксирован у женщин, имеющих двоих детей. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Ученые проанализировали данные более 55 тысяч женщин из британского биобанка. Они обнаружили, что вероятность развития психических расстройств у женщин, родивших хотя бы одного ребенка, была примерно на 30% ниже по сравнению с теми, кто не рожал.

Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у женщин, имеющих двоих детей. Однако при увеличении количества родов эта тенденция становилась менее очевидной, а в некоторых случаях риск психических заболеваний даже немного возрастал.

Хотя ученые учитывали множество факторов, таких как возраст, уровень образования, доход, образ жизни и состояние здоровья, они подчеркивают, что исследование выявляет лишь связь, а не причинно-следственную зависимость. Чтобы окончательно понять, как рождение детей влияет на психическое здоровье, необходимы долгосрочные наблюдения.

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