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Отказ школ переводить учащихся в 10-й класс объяснили дефицитом рабочих кадров

Консультант Валинуров: отказ в переводе в 10-й класс связан с дефицитом рабочих

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Участившиеся в России случаи отказа школ переводить учащихся в десятый класс могут быть связаны с нехваткой рабочих специалистов, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Это попытка компенсировать дефицит работников в технической сфере, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт подчеркнул, что в прошлые годы такой ситуации не было, отметив, что речь идет не о политике государства, а инициативах самих школ. Он объяснил это сложной ситуацией в сфере производства, где ощущается острая нехватка рабочих. В том числе это связано с увеличением количества производств на фоне импортозамещения и развитием ВПК.

«Здесь есть некоторые перекосы в сторону системы образования, недоработки от самих колледжей. Они недостаточно информируют школьников 8, 9 классов, что колледж — это тоже хорошо и можно быстрее начать работать», — убежден Валинуров.

По мнению специалиста, сегодня после учебы в колледже есть шанс начать работать в компании и при этом получить высшее образование, но уже более осмысленно.

Напомним, случаи отказа в переводе в десятый класс зафиксировали сразу в нескольких регионах страны. Так, 46 учащихся выпускников одной школы Краснодарского края перевели только после вмешательства Генпрокуратуры. В ведомстве подчеркнули, что детям отказывают в дальнейшем обучении, так как оно проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют, что является незаконным.

Ранее родители школьников из региона возмутились конкурсом в десятый класс.

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