Врачи рассказали, как не допустить обострение болезней из-за перепада температур

Некоторые категории жителей подвержены различным проблемам со здоровьем на фоне резких перепадов температур, которые характерны для этой весны. Всего есть три основные группы риска, рассказал врач-кардиолог Игорь Гончаров в беседе с Общественной Службой Новостей.

В первую группу риска входят аллергики, отметил врач. Несмотря на то, что при похолодании аллергия может переноситься легче, погода сменилась слишком резко и практически сразу после того, как началось активное цветение растений, объяснил врач. На этом фоне воздух становится влажным, из-за чего у астматиков могут начаться приступы бронхиальной астмы, возможны побочные эффекты в виде бронхоспазма.

В другую групп риска входят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и избыточной массой тела, отметил Гончаров.

«Человек с лишним весом получает большую нагрузку на организм», – подчеркнул кардиолог.

В третью группу людей, подверженных проблемам со здоровьем из-за погоды, врач отнес тех, кто может заболеть на фоне психосоматических проявлений. Такие люди, зная о неблагоприятной погоде, психологически на нее настраиваются, из-за чего могут наблюдаться такие симптомы, как повышенное давление, учащение пульса. Все это может закончиться гипертоническим кризом или другими приступами, предупредил доктор/

Врач призвал предупредить обострение заболеваний. К примеру, аллергикам он посоветовал увеличить частоту влажной уборки жилья, устанавливать фильтр приточной вентиляции, а также уделять внимание лечению аллергии, а не только устранению симптомов.

Страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно заботиться о выборе теплой одежды, носить шапку и перчатки, чтобы не допускать переохлаждения организма, отметил врач.

«Если мы даже надели куртку, то холодный весенний ветер, обдувая наше лицо, шею и руки может привести к выраженному сосудистому спазму», – объяснил он.

Мнительным людям, по мнению Гончарова, следует общаться с грамотными специалистами и работать над психологическим здоровьем.

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