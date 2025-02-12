Россиянам рассказали, как снизить риск «весеннего обострения»

Весной для предотвращения обострения психологических проблем важно наладить режим питания и нормализовать сон. Количество серотонина и дофамина нужно повышать, в том числе с помощью определенных продуктов, рассказал НСН психолог, психотерапевт Александр Вронский.

Врач посоветовал употреблять продукты, богатые триптофаном, синтезирующимся в серотонин. В том числе в рацион нужно добавить орехи, сою, молочку, томаты, черный шоколад. При этом важно, чтобы организму хватало магния, который содержится в семенах тыквы, орехах, тунце, крупах и молочке.

«Кроме того, серотонин вырабатывается от различных действий – например, во время интимной близости. Очень сильно на выработку гормонов счастья влияют циркадные ритмы, полноценный сон», — добавил Вронский.

Он также призвал весной раньше ложиться спать и просыпаться. Работу, по его мнению, лучше всего делить на этапы, так как достижение каждой конкретной цели будет вызывать радость. Также можно начать чаще ходить на свидания, встречаться с людьми, потому что «обнимашки, тактильность» и ощущение нужности помогают преодолеть непростые времена, заключил психотерапевт.

Напомним, специалисты считают, что весеннее выгорание, при котором у человека портится ментальное и физическое здоровье, связано с накопившейся за зиму усталостью и нехваткой витаминов, что усугубляет стресс, который прорывается наружу. Также весной происходит перестройка гормонального фона, поэтому в целом колебания настроения и физического самочувствия являются естественной реакцией организма на смену сезонов.

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