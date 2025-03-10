Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о скором начале сезона клещей

Эколог Рыбальченко: сезон клещей в Москве и МО начнется в середине марта
close
Freepik.com

В условиях теплого и малоснежного марта в Москве и Подмосковье сезон активности клещей может начаться раньше обычного — уже в середине месяца. Об этом в интервью РИАМО предупредил эколог Илья Рыбальченко.

При этом он отметил, что за последние годы серьезных изменений в биологии и поведении клещей не зафиксировано.

«Однако наблюдается расширение ареала обитания клещей и увеличение числа обращений за медицинской помощью после укусов. Это может быть связано с изменениями климатических условий и увеличением числа людей, посещающих природные зоны», — сказал Рыбальченко.

По его словам, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Талдомский и Пушкинский округа Московской области считаются наиболее опасными по активности клещей.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого напомнила о мерах профилактики при посещении парков, лесов и других природных мест, где могут водиться клещи. Она призвала выбирать закрытую одежду, заправлять брюки в носки, носить рубашку с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами. Обязательно нужно оставаться в головном уборе, подчеркнула специалист.

Ранее эксперты назвали самые частые неприятности, в которые попадают российские туристы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами