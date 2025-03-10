Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о скором начале сезона клещей

Эколог Рыбальченко: сезон клещей в Москве и МО начнется в середине марта

В условиях теплого и малоснежного марта в Москве и Подмосковье сезон активности клещей может начаться раньше обычного — уже в середине месяца. Об этом в интервью РИАМО предупредил эколог Илья Рыбальченко.

При этом он отметил, что за последние годы серьезных изменений в биологии и поведении клещей не зафиксировано.

«Однако наблюдается расширение ареала обитания клещей и увеличение числа обращений за медицинской помощью после укусов. Это может быть связано с изменениями климатических условий и увеличением числа людей, посещающих природные зоны», — сказал Рыбальченко.

По его словам, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Талдомский и Пушкинский округа Московской области считаются наиболее опасными по активности клещей.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого напомнила о мерах профилактики при посещении парков, лесов и других природных мест, где могут водиться клещи. Она призвала выбирать закрытую одежду, заправлять брюки в носки, носить рубашку с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами. Обязательно нужно оставаться в головном уборе, подчеркнула специалист.

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