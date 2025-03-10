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В Омске неизвестные обманули участника СВО и выудили у него более миллиона рублей

Неизвестные обманом вынудили омского участника СВО отдать 1,2 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Омске участник специальной военной операции стал жертвой телефонных мошенников, они смогли выманить у него 1,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

По данным ведомства, злоумышленники позвонили военному и убедили его перевести деньги на «безопасный счет». Выяснилось, что сумму перевели на банковские счета жителей Томской и Челябинской областей. При этом сами пользовали счета не были знакомы с военнослужащим, а незадолго до произошедшего передали мошенникам свои реквизиты, чтобы потом «безопасно снять деньги». Следствие наложило арест на эти счета.

Прокуратура потребовала взыскать деньги со счетов этих лиц в пользу военного. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

До этого житель города Октябрьского перевел деньги мошенникам под предлогом замены страхового полиса, аферисты заставили мужчину оформить несколько кредитов. В общей сложности он лишился 1,2 млн рублей.

Ранее в МВД предупредили о мошенничестве под предлогом обналичивания Пушкинской карты.

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