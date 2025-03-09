В Башкирии мужчина лишился 1,2 млн рублей при смене страхового полиса

Житель города Октябрьского перевел деньги мошенникам под предлогом замены страхового полиса, аферисты заставили мужчину оформить несколько кредитов. Об этом сообщает МВД Башкирии.

Неизвестные связались с потерпевшим якобы от имени страховой компании и сообщили ему о замене медицинского полиса. Для этого мужчине предложили подойти в поликлинику или сделать это дистанционно. Чтобы получить новый полис на почту, горожанину предложили продиктовать код из СМС, что он и сделал.

Следующий собеседник, который разговаривал под видом сотрудника «Центробанка», сообщил о необходимости обезопасить денежные средства заявителя. Он перевел свои накопления на продиктованный аферистами счет. Злоумышленники также убедили мужчину оформить в банках несколько кредитов. Менеджеры посоветовали потерпевшему обратиться в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей.

Ранее миллиардер купил несуществующий гиперкар Mercedes за 482 млн рублей.