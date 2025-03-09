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В Башкирии мужчина лишился 1,2 млн рублей при смене страхового полиса

В Башкирии мужчина решил поменять полис, взял кредиты и отдал деньги мошенникам
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Ilya Naymushin/Reuters

Житель города Октябрьского перевел деньги мошенникам под предлогом замены страхового полиса, аферисты заставили мужчину оформить несколько кредитов. Об этом сообщает МВД Башкирии.

Неизвестные связались с потерпевшим якобы от имени страховой компании и сообщили ему о замене медицинского полиса. Для этого мужчине предложили подойти в поликлинику или сделать это дистанционно. Чтобы получить новый полис на почту, горожанину предложили продиктовать код из СМС, что он и сделал.

Следующий собеседник, который разговаривал под видом сотрудника «Центробанка», сообщил о необходимости обезопасить денежные средства заявителя. Он перевел свои накопления на продиктованный аферистами счет. Злоумышленники также убедили мужчину оформить в банках несколько кредитов. Менеджеры посоветовали потерпевшему обратиться в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей.

Ранее миллиардер купил несуществующий гиперкар Mercedes за 482 млн рублей.

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