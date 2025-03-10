Врачи предупредили об опасности средств от акне для беременных женщин

Самым распространенным и эффективным средством борьбы с акне является витамин А в разных видах – кислоты, альдегиды и спирты. Самой агрессивной формой считается роаккутан, известный также как «Акнекутан». Принимать подобные средства в виде таблеток и даже разово наносить на кожу нельзя тем, кто планирует беременность в ближайшее время, так как это грозит страшными последствиями ребенку, предупредила в беседе с 360.ru дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Наиболее безопасной формой витамина является ретинол, но беременным даже к нему стоит относиться осторожно, отметила врач.

«Даже когда я назначаю витамин А, то всегда предупреждаю, что беременеть в течение полугода нельзя», — подчеркнула она.

Еще опаснее ретиноевая кислота, которую даже разово наносить на кожу беременным женщинам ни в коем случае нельзя. Это вещество используют для пилингов, но нужно всегда предупреждать пациентов, что оно действует как изотретиноины и третиноины, то есть роаккутан.

При этом такие препараты эффективны для борьбы с акне, они обладают мощным себорегулирующим и противовоспалительным эффектом, однако их просто так нельзя – они принимаются строго по назначению врачей, которые должны предупреждать о рисках такого лечения.

Врач, который знает о беременности пациентки, никогда не выпишет ей витамин А в любом виде, скрывать это от дерматолога или косметолога нельзя, подчеркнула руководитель центра традиционного акушерства и семейной медицины Тамара Садовая. Она также отметила, что любые прыщи и сыпь на лице – сигнал о нарушении в организме, и вместо лечения высыпаний следует решать проблему комплексно.

Напомним, врач-дерматолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко рассказала «Газете.Ru», что отличить акне от обычных прыщей можно по нескольким признакам: возраст начала, расположение высыпаний, их тип и течение заболевания. При акне преобладают комедоны (черные точки), а при акнеформном дерматозе чаще встречаются воспалительные элементы (папулы и пустулы). Течение заболевания при акне длительное, при акнеформных дерматозах чаще короткое.

Ранее врач объяснила, почему весной становится больше прыщей.