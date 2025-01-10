Врач рассказала, как отличить акне от обычных прыщей

Существует четыре основных отличия акне от простых прыщей. Это возраст начала, расположение высыпаний, их тип и течение заболевания, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

Акне легко спутать с так называемыми акнеформными дерматозами. Однако, несмотря на внешнее сходство, эти заболевания имеют разные механизмы развития и требуют различного подхода к лечению.

«Одно из основных отличий акнеформных дерматозов от акне – это возраст начала. Обычное акне чаще всего встречается у подростков, тогда как акнеформные дерматиты бывают у людей любого возраста. Расположение тоже играет роль. Высыпания при акне обычно локализуются на лице, спине и груди, тогда как при акнеформной форме они могут появляться и на других участках тела, в том числе на конечностях. При акне преобладают комедоны (черные точки), а при акнеформном дерматозе чаще встречаются воспалительные элементы (папулы и пустулы). Течение заболевания при акне длительное, при акнеформных дерматозах чаще короткое, до устранения причины», — рассказала врач.

По словам специалиста, акнеформые дерматозы могут развиваться под влиянием множества факторов, включая гормональные изменения, стресс, климат и прием некоторых лекарств, таких как кортикостероиды, противоэпилептические средства, противотуберкулезные, антидепрессанты, анаболики, витамины группы В, препараты для лечения щитовидной железы, препараты йода и другие.

«Акнеформные дерматозы характеризующихся появлением на коже папул, пустул (гнойничков), узелков, возможно покраснение, шелушение, субъективно может ощущаться зуд и жжение. Это сложные кожные заболевания, требующие тщательной диагностики и профессионального лечения. Они отличаются от обычного акне по многим параметрам, поэтому важно обратиться к специалисту для точной постановки диагноза и назначения адекватной терапии. Лечение требует индивидуального подхода и зависит от конкретного диагноза. Самолечение может усугубить проблему», – заключила доктор.

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