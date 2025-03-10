Синоптик: после аномального тепла в Москву вернутся морозы и снегопад

В столичный регион, который накрыла аномальная волна тепла, превысившая климатическую норму, вернутся морозы и снегопад. Перестраиваться процессы начнут уже на этой неделе, ближе к выходным. Об этом в беседе с 360.ru сообщил синоптик, метеоролог Александр Ильин.

Начало текущей недели и почти все последующие рабочие будни будут теплыми, температура воздуха будет превышать норму на 8-12 градусов. А к выходным Москва и Московская область вернется к нормальным для этого времени года температурным показателям, отметил Ильин. По его словам, днем температура воздуха ожидается либо около нуля, либо слабоотрицательная.

«Период похолодания мы ожидаем где-то с 15 по 19 марта, и в этот период в отдельные ночи морозы могут окрепнуть до -7...-12 градусов. В дневные часы — слабенький плюс в максимальных значениях, где-то до +1 градуса. Максимум, что можно ждать днем», — сообщил синоптик.

Ближе к выходным пройдет мокрый снег, при небольшом морозе установится временный невысокий снежный покров.

«Соответственно, при минусовых температурах в этот период в течение трех-четырех дней временно установится снежный покров, пусть и невысокий, но тем не менее снежок кое-где будет лежать», — добавил синоптик.

Что касается окончательного прихода весны, то он прогнозируется на период после 22 марта, когда температура воздуха доползет до положительной отметки и останется на ней, заключил Ильин.

Напомним, сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на всей территории европейской части России наступила метеорологическая весна, и наблюдаются рекордно высокие температуры. По его словам, это связано с отсутствием снега, так как он способствует охлаждению поступающих с юга в центр европейской части России теплых воздушных масс. При наличии осадков температура стала бы ниже на 4-5°C.

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