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Москвичам рассказали о погоде на ближайшие пять дней

Метеоролог Леус: температура в Москве в ближайшие пять дней будет выше нормы
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Алексей Майшев/РИА Новости

Среднесуточная температура воздуха в Москве в ближайшие пять дней будет на шесть–девять градусов выше климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В течение ближайших пяти дней среднесуточная температура воздуха в столице ожидается в пределах +4–7°C», — сообщил метеоролог.

По его словам, такие показатели характерны для первой декады апреля.

Как отметил Леус, жители и гости Москвы могут рассчитывать на продолжение метеорологической весны, которая началась 1 марта. Речь идет о погоде, при которой среднесуточная температура воздуха превышает 0°C.

При этом специалист добавил, что во второй половине марта погода в столице начнет больше соответствовать норме. В частности, по ночам столбики термометров могут показывать меньше 0°C. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в отдельные дни в светлое время суток.

«Возможные похолодания <...> уже не сумеют обнулить накопленную за этот период (с начала марта. — «Газета.Ru») положительную температурную аномалию», — уточнил метеоролог.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что 8 марта температура воздуха в Москве составит до +9°C. В городе будет солнечная погода без осадков, подчеркнул он.

Ранее в Гидрометцентре РФ заявили, что минувшая зима стала второй по теплу за всю историю наблюдений.

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