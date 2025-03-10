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Стало известно о пользе спортивной ходьбы для здоровья

Pravda.Ru: спортивная ходьба поможет эффективно сжечь калории
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Depositphotos

Спортивная ходьба помогает развить силу нижней части тела и тренировать выносливость сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, с ее помощью можно укрепить кости, осанку и корпус, а также эффективно сжечь калории. Преимуществами таких тренировок специалисты назвали низкую ударную нагрузку, щадящую нагрузку для суставов, а также доступность и экономичность.

Начинающим они советуют делать пятиминутную разминку и проходить в среднем темпе в течение пяти минут, после чего еще на пять минут увеличить скорость ходьбы до самого быстрого комфортного темпа и поддерживать ее в течение всего интервала. После этого нужно вновь снизить скорость до среднего темпа на одну-две минуты и повторить интервалы два-четыре раза. В конце тренировки эксперты советуют в течение пяти минут постепенно снижать скорость от среднего темпа ходьбы каждую минуту, пока пульс не снизится.

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов до этого говорил, что для поддержания тонуса необходимо уделять умеренной аэробной активности, например ходьбе, до 150 минут в неделю. Для похудения следует увеличить эту активность до 300 минут в неделю. Он отметил, что ходьба со скоростью 5 км/ч сжигает примерно 240-300 калорий за час.

Ранее россиянам рассказали, как укрепить мышцы и развить гибкость после 50 лет.

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