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Россиянам рассказали, как укрепить мышцы и развить гибкость после 50 лет

Pravda.Ru: ретро-ходьба поможет укрепить мышцы после 50 лет
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Shutterstock/Alex Sipeta

Ретро-ходьба поможет людям старше 50 лет улучшить равновесие, укрепить мышцы и повысить когнитивные функции. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, при ходьбе назад нагрузка переносится на бедра и колени, что позволит укрепить другую группу мышц.

«Я считаю, что самое большое преимущество ходьбы задом наперед на беговой дорожке — это возможность изменить механическую нагрузку на тело и заставить мозг и систему равновесия выполнить новую задачу», — сказала ортопед из Колорадо Николь Хаас.

Помимо этого, такая ходьба может повысить гибкость спины и подколенных сухожилий, а также облегчить боль и повысить устойчивость. Это упражнение также будет сжигать на 40% больше калорий, чем ходьба вперед.

Ученые из Австралийского католического университета установили, что завтрак в раннее (семь часов утра) или позднее время (полдень) и ходьба после еды помогают стабилизировать уровень сахара в крови у лиц с диабетом второго типа. Исследование показало, что 20-минутная прогулка после завтрака помогала нормализовать уровень сахара в крови у пациентов, которые ели в 07:00 или 12:00 (снижение составило 0,35 и 0,37 соответственно).

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