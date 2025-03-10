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Россиянам объяснили, как сэкономить на проживании в отелях

Турэксперт Мкртчян: бронирование российских отелей в выходные поможет сэкономить
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Depositphotos

Планирование отдыха не в высокий сезон поможет сэкономить на проживании в отелях в ближайшие месяцы. Об этом »Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Так, он порекомендовать бронировать жилье не в предстоящие праздничные дни, а между ними.

«В Москве и Санкт-Петербурге стоимость проживания обычно падает в выходные. То есть приезжать нужно не в понедельник-вторник, а, например, в пятницу и жить там в субботу-воскресенье. Номер в столице, который во вторник стоит 15 тысяч в сутки, в субботу может быть уже намного дешевле», — добавил Мкртчян.

Турэксперт уточнил, что сильнее всего в России подорожало проживание в пятизвездочных отелях. По его словам, на это повлиял рост стоимости рабочей силы и коммунальных платежей, а также рост цен на новую мебель, постельное белье и бытовую химию.

В пресс-службе сервиса «Островок» «Газете.Ru» до этого сообщили, что средняя цена ночи в отелях и апартаментах России с бронированием на апрель 2025 года достигла 5 тыс. рублей (+11% за год). Туристам интересен Крым — спрос на размещение в отелях и апартаментах республики в апреле на 63% выше по сравнению с прошлым годом. Рост числа бронирований зафиксирован в Ялте (+92%).

Ранее в Турции заявили, что стоимость отдыха может стать благоприятной для россиян.

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