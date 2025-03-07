Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подорожали номера в отелях

Сервис «Островок»: цена ночи в отелях России выросла на 10% за год
close
Virojt Changyencham/Shutterstock/FOTODOM

Средняя цена ночи в отелях и апартаментах России с бронированием на апрель 2025 года достигла 5 тыс. рублей (+11% за год), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Островок».

Туристам интересен Крым — спрос на размещение в отелях и апартаментах республики в апреле на 63% выше по сравнению с прошлым годом. Рост числа бронирований зафиксирован в Ялте (+92%). Среди других южных направлений выделяются Эсто-Садок (+ 15%), Астрахань — (+10%), Кисловодск — (+5%).

«Кроме того, видим повышенные темпы роста по направлениям Сибири: в Иркутске рост на 38%, в Новосибирске — на 24%, а также во Владивостоке — на 37%. В топ-10 наиболее популярных направлений по стране вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Сочи, Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Сириус, Зеленоградск, Махачкала», — отметили в пресс-службе сервиса.

В топ-10 зарубежных стран — лидеров по спросу на апрель вошли Белоруссия, Узбекистан, Япония, Турция, Таиланд, Италия, ОАЭ, Армения, Франция, Азербайджан.

Исследование было проведено в марте.

Ранее россиянам рассказали, сколько будет стоить прямой перелет в Нью-Йорк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами