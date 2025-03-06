В Турции заявили, что стоимость отдыха может стать благоприятной для россиян

Экономист Эрчин: стоимость отдыха в Турции может стать благоприятной для россиян

Цены на отдых в Турции могут стать благоприятными для российских туристов к летнему сезону из-за продолжающегося процесса дезинфляции, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение турецкого экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина.

Как напомнило агентство, на этой неделе Институт статистики страны (TÜİK) сообщал о замедлении годовой инфляции в стране по итогам февраля до 39,05% с 42,12% в январе. Как прогнозировали в статистическом ведомстве, инфляция после июня может замедлиться, по крайней мере, до 30%.

По словам Эрчина, в стране ожидают снижение потребительских цен в стране по убывающей. Так он ответил на вопрос, когда Турция станет недорогой для отдыха российских туристов.

В конце прошлого года вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщал, что радикального роста цен на отели в Турции в 2025 году ожидать не стоит — вероятнее всего, средние ценовые показатели повторят текущий год.

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