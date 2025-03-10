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Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема мочегонных

Врач Чернышова: мочегонные препараты могут спровоцировать остановку сердца
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Мочегонные препараты нельзя принимать бесконтрольно, потому что это может спровоцировать аритмию и остановку сердца. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она уточнила, что врачи назначают их пациентам с различными проблемами со здоровьем, например, при заболеваниях сердца. Они могут вывести из организма лишнюю жидкость и бороться с отеками. При этом решение принимать лекарства самостоятельно, без консультации со специалистом, может навредить здоровью.

«Сам человек не может назначать себе мочегонные средства и принимать их бесконтрольно. Препараты вызывают усиленное мочеотделение, в результате чего из организма выводится очень много калия и натрия, что может привести к аритмии и даже остановке сердца», — предупредила Чернышова.

Врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова до этого рассказала «Газете.Ru», что мочегонные препараты могут повысить риски возникновения тугоухости.

Ранее были названы напитки с самым сильным мочегонным эффектом.

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