Перечислены препараты, которые приводят к снижению слуха

Прием тех или иных препаратов может повысить риски возникновения тугоухости. В число таких препаратов входят четыре группы лекарственных средств, рассказала «Газете.Ru» врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова.

«К препаратам с доказанным токсическим действием, оказывающим пагубное действие на слух, относятся антибиотики аминогликозидной группы (стрептомицин, канамицин, неомицин, гентамицин, тобрамицин, амикацин и др.), петлевые диуретики (мочегонные препараты, например, фуросемид), обезболивающие препараты (лидокаин), противомикробные (метронидазол), а также средства, которые используются при химиотерапии и основаны на соединениях платины», – рассказала врач.

По словам Щербаковой, все эти препараты оказывают токсическое действие на структуры внутреннего уха и приводят к уничтожению волосковых клеток (тончайших нервных клеток, которые находятся в улитке и отвечают за улавливание и преобразование звуковых сигналов в электрические импульсы).

Подробнее о том, можно ли снизить степень тугоухости в старости, какие болезни и препараты могут вызвать снижение слуха, как тугоухость влияет на состояние мозга и какие меры профилактики проблем со слухом существуют — в интервью Щербаковой «Газете.Ru».

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