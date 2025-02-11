Названы напитки с самым сильным мочегонным эффектом

По словам уролога Джастина Хоумана из Седарс-Синайского медицинского центра в Лос-Анджелесе, самым выраженным мочегонным и обезвоживающим эффектом обладает крепкий алкоголь. Менее выраженное действие оказывают энергетики, пиво, напитки с кофеином и сахаром, газировка и соки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам специалиста, гипоталамус — часть мозга, которая помогает контролировать температуру тела, чувство голода и жажды, настроение, половое влечение, кровяное давление и сон, — вырабатывает антидиуретический гормон (АДГ). Это химическое вещество регулирует уровень воды и соли в организме.

АДГ заставляет почки поглощать больше воды, уменьшая количество вырабатываемой мочи. Однако алкоголь блокирует антидиуретический гормон и заставляет жидкость быстрее циркулировать в организме, из-за чего человек может ощущать необходимость сходить в туалет чаще. При этом крепкий алкоголь и вино воздействуют на АДГ сильнее, а легкие спиртные напитки — слабее.

Второе место по выраженности мочегонного воздействия занимают энергетики, третье — чай и кофе, а четвертое — газированные напитки. Дело в том, что последние содержат растворенный углекислый газ, который создает кислую среду, стимулирующую слизистую оболочку мочевого пузыря. Сахар также может усиливать позывы к мочеиспусканию.

Чуть более мягкое действие оказывают соки, в особенности — из цитрусовых, например, лимонов, апельсинов и грейпфрутов. Смузи, приготовленные из низкокислотных фруктов, таких как бананы, дыни и яблоки, напротив, дольше задерживаются в организме. Хоуман добавил, что в число самых «увлажняющих» напитков входят травяные чаи и кофе без кофеина.

Ранее ученые выяснили, в каком возрасте алкоголь особенно опасен для мозга.