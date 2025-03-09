Москвич потерял полмиллиона на «покупке» криптовалюты в Bybit

Житель Москвы лишился 500 тыс. руб., когда попытался приобрести валюту в приложении Bybit, передает РИА Новости.

В полиции рассказали, что пострадавший попросил правоохранителей о помощи в четверг, 6 марта. При покупке криптовалюты мужчина перевел продавцу полмиллиона, после чего тот пропал вместе с деньгами. В МВД начали проверку после произошедшего.

21 февраля хакеры украли почти $1,5 млрд с криптовалютной биржи Bybit. По словам ее генерального директора Бена Чжоу, хакер взял под контроль один из офлайн-кошельков Ethereum Bybit. Взлом стал крупнейшей в мире кражей криптовалюты, превзойдя сумму в $611 млн, украденную у платформы Poly Network в 2021 году. Спустя почти неделю ФБР обвинило северокорейских хакеров в краже средств. По его данным, участники TraderTraitor уже конвертировали часть украденных активов в биткоины, распределенные по тысячам адресов на нескольких блокчейнах. В ФБР считают, что эти средства будут отмыты и в конечном итоге конвертированы, например, в доллар или евро.

Ранее житель Смоленска обвинил криптобиржу Bybit в манипуляциях с курсом.