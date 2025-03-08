Россиянка перевела мошенникам из онлайн-игры 2,7 млн рублей

Жительница Бурятии пыталась заработать на онлайн-игре в одном из мессенджеров и лишилась всех сбережений. Об этом сообщает прокуратура республики.

Сельчанка узнала от своей знакомой о возможности быстрого заработка в одном из мессенджеров. Для получения прибыли было необходимо пополнить онлайн-кошелек в игре. Перейдя по ссылке в сообщении, женщина зарегистрировалась, прошла обучение и перевела на указанный счет незначительную денежную сумму.

В дальнейшем ее действия контролировал лжеброкер, он порекомендовал «прогреть» аккаунт и начать постепенно увеличивать сумму взносов. Во время игры мошенник демонстрировал на экране телефона потерпевшей постоянно увеличивающийся денежный выигрыш. В итоге потерпевшая перевела аферистам 2,7 млн рублей, после чего мошенники заблокировали ее аккаунт и перестали выходить на связь.

До этого сообщалось, что жительницу Челябинска поймали в банке во время попытки снять деньги по совету мошенников. Чтобы сохранить деньги, пенсионерка несколько дней посещала банки, где снимала средства со своих счетов и переводила на реквизиты аферистов. Всего она отдала 6,5 миллиона рублей.

Ранее российский фельдшер «перестраховалась» и отдала мошенникам 1,4 млн рублей.