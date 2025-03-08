Пенсионерка из Кургана потеряла квартиру, переоформляя страховой полис

Пенсионерка из Кургана лишилась единственного жилья и перевела мошенникам 3,1 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по Курганской области.

Недавно в полицию обратилась 71-летняя местная жительница. Она рассказала, что в конце февраля с ней связался незнакомец, который назвал себя сотрудником страховой компании. Неизвестный убедил собеседницу в необходимости переоформления медицинского полиса и таким образом получил доступ к персональным данным женщины.

Затем пенсионерке сообщили, что преступники пытаются завладеть ее квартирой. Очередной аферист представился сотрудником ФСБ и объяснил женщине, что необходимо «аннулировать сделку» путем перевода денег от продажи жилья на «безопасный счёт». 5 марта пострадавшая продала квартиру и перевела вырученные деньги на счета, подконтрольные злоумышленникам. Только после этого пенсионерка осознала, что попалась на уловки мошенников, их разыскивают.

Ранее россиянка перевела мошенникам из онлайн-игры 2,7 млн рублей.