Сильное землетрясение произошло в Норвежском море

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Норвежском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По его данным, землетрясение было зафиксировано в 05:33 мск. Эпицентр находился примерно в 8,5 км севернее острова Ян-Майен (Норвегия).

В Алтае-Саянском филиале отметили, что по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «опустошительное».

8 марта в районе армянского города Спитак после землетрясения произошли 45 афтершоков. Сотрудники экстренных служб Армении получили информацию о повреждении объектов в двух городах страны — Артик и Гюмри. В первом населенном пункте с пятого этажа одного из зданий упали два камня, во втором — от аварийного здания отвалился кусок облицовки площадью два квадратных метра.

В 1988 году в Армении произошло Спитакское или Ленинаканское землетрясение. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики и затронули около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения — Спитаке — интенсивность толчков достигла 10 баллов.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.