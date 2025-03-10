Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российским морякам с задержанного в Приморье иностранного танкера выплатили долги

Российским морякам с танкера Sagar Violet выплатили долги по зарплате
close
Tatiana Meel/Reuters

Владелец иностранного танкера Sagar Violet, который был задержан на рейде порта Находка в Приморском крае, выплатил российским морякам трехмесячные долги по зарплате и доставил на борт продукты питания. Об этом сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

По его словам, судовладелец погасил все долги на сумму $200 тысяч и обеспечил доставку свежих продуктов.

«Сейчас ведомость предоставят портовому инспектору и транспортному прокурору, и судно отпустят», — сказал Суханов.

Он отметил, что российские моряки поблагодарили профсоюз за помощь.

25 февраля представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры рассказал, что морякам с танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi, следующих в порт Восточный Приморского края, уже долгое время не платят зарплату. Кроме того, на одном из судов есть нехватка продуктов питания. По прибытии танкеров в Восточный транспортный прокурор Находки Станислав Дремов и капитан порта проведут встречу с командами судов, чтобы выяснить все детали и, если потребуется, принять меры.

Профсоюз в свою очередь сообщил, что российские моряки не получают зарплату уже два с половиной месяца, а их индонезийские коллеги — полтора месяца. К концу января общая сумма задолженности перед экипажем составила почти €179 тысяч. Кроме того, на борту судна заканчиваются запасы продуктов, которых хватит всего на несколько дней. Моряки обратились в морскую администрацию порта с просьбой провести проверку.

Ранее на Кубани полностью разобрали потерпевший крушение танкер «Волгонефть-239».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами