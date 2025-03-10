Российским морякам с задержанного в Приморье иностранного танкера выплатили долги

Владелец иностранного танкера Sagar Violet, который был задержан на рейде порта Находка в Приморском крае, выплатил российским морякам трехмесячные долги по зарплате и доставил на борт продукты питания. Об этом сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

По его словам, судовладелец погасил все долги на сумму $200 тысяч и обеспечил доставку свежих продуктов.

«Сейчас ведомость предоставят портовому инспектору и транспортному прокурору, и судно отпустят», — сказал Суханов.

Он отметил, что российские моряки поблагодарили профсоюз за помощь.

25 февраля представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры рассказал, что морякам с танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi, следующих в порт Восточный Приморского края, уже долгое время не платят зарплату. Кроме того, на одном из судов есть нехватка продуктов питания. По прибытии танкеров в Восточный транспортный прокурор Находки Станислав Дремов и капитан порта проведут встречу с командами судов, чтобы выяснить все детали и, если потребуется, принять меры.

Профсоюз в свою очередь сообщил, что российские моряки не получают зарплату уже два с половиной месяца, а их индонезийские коллеги — полтора месяца. К концу января общая сумма задолженности перед экипажем составила почти €179 тысяч. Кроме того, на борту судна заканчиваются запасы продуктов, которых хватит всего на несколько дней. Моряки обратились в морскую администрацию порта с просьбой провести проверку.

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