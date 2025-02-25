Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков

Находкинская транспортная прокуратура проверит соблюдение прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, морякам с танкеров, следующих в порт Восточный Приморского края, уже долгое время не платят зарплату. Кроме того, на одном из судов есть нехватка продуктов питания. По прибытии танкеров в Восточный, транспортный прокурор Находки Станислав Дремов и капитан порта проведут встречу с командами судов, чтобы выяснить все детали и, если потребуется, принять меры.

По информации Российского профсоюза моряков, судно «Caroline Bezengi» зарегистрировано под флагом Палау. На борту корабля, принадлежащего компании Lagosmarine Ltd, находятся 13 российских моряков и 12 индонезийских граждан, которые были наняты через петербургскую крюинговую компанию «Лапа».

Профсоюз сообщил, что российские моряки не получают зарплату уже два с половиной месяца, а их индонезийские коллеги — полтора месяца. К концу января общая сумма задолженности перед экипажем составила почти €179 тысяч. Кроме того, на борту судна заканчиваются запасы продуктов, которых хватит всего на несколько дней. Профсоюз также сообщил, что моряки обратились в морскую администрацию порта с просьбой провести проверку.

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