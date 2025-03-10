У Мавроди не нашлось наследников

Наследственное дело основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди так и не было открыто из-за отсутствия наследников. Об этом свидетельствуют материалы, изученные РИА Новости.

Согласно законодательству, вступить в наследство необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если срок пропущен, наследникам требуется обратиться в суд для его восстановления. Однако, как уточняется в документах, с момента смерти Мавроди 26 марта 2018 года никто не предпринял действий для открытия наследственного дела.

Летом сообщалось, что Мавроди оставил после смерти долги на 1,6 млрд рублей.

30 лет назад в России заработала мошенническая схема, в которую оказались вовлечены миллионы людей — 1 февраля 1994-го началась продажа акций знаменитой МММ. «Газета.Ru» поговорила с бывшими акционерами и выяснила, почему придуманная Сергеем Мавроди финансовая пирамида оказалась столь популярной.

МММ была признана банкротом в 1997 году, самого Мавроди искали правоохранители, но нашли только шесть лет спустя, на съемной квартире в Москве. Его приговорили к 4,5 года заключения за мошенничество. Выйдя на свободу, он до самой своей смерти 26 марта 2018-го пытался строить новые финансовые пирамиды. А «акции» МММ сейчас можно купить на многих интернет-площадках.

Ранее в Благовещенске осудили создателя финансовой пирамиды, обманувшего людей на 190 млн рублей.