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В Благовещенске осудили создателя финансовой пирамиды, обманувшего людей на 190 млн рублей

В Благовещенске мужчину осудили за создание финансовой пирамиды
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жителю Благовещенска, который создал финансовую пирамиду. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

По версии следствия, 54-летний мужчина в 2013–2015 годах создал пирамиду, он обещал вкладчикам высокие доходы и взаимную финансовую помощь, привлекая желающих получить быструю и крупную прибыль.

Чтобы инвесторы верили в надежность организации и продолжали вкладывать деньги, глава пирамиды периодически выплачивал им часть средств за счет средств новых участников.

«В результате преступных действий подсудимого 401 потерпевшему причинен ущерб на общую сумму более 190 млн рублей», – сообщается в публикации.

В отношении создателя пирамиды возбудили дело. Во время предварительного расследования фигурант возместил более 100 миллионов рублей.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, он выплатит штраф 500 тысяч рублей.

Ранее в Финляндии бизнесмену из РФ вынесли приговор за налоговые махинации.

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