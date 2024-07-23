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Стали известны долги Мавроди

РИА Новости: Мавроди оставил после своей смерти долги на 1,6 млрд рублей

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Андрей Стенин/РИА Новости

Умерший в 2018 году основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди оставил долги более чем на 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы судебных приставов и иных документов.

Как подсчитало агентство, в отношении Мавроди Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на общую сумму 1,607 млрд рублей.

Из этой суммы 219 тысяч — долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

30 лет назад в России заработала мошенническая схема, в которую оказались вовлечены миллионы людей — 1 февраля 1994-го началась продажа акций знаменитой МММ. «Газета.Ru» поговорила с бывшими акционерами и выяснила, почему придуманная Сергеем Мавроди финансовая пирамида оказалась столь популярной.

МММ была признана банкротом в 1997 году, самого Мавроди искали правоохранители, но нашли только шесть лет спустя, на съемной квартире в Москве. Его приговорили к 4,5 года заключения за мошенничество. Выйдя на свободу, он до самой своей смерти 26 марта 2018-го пытался строить новые финансовые пирамиды. А «акции» МММ сейчас можно купить на многих интернет-площадках.

Ранее вышел документальный сериал о Мавроди.

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