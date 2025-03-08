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Россиян предупредили, что у них могут отбирать электросамокаты за долги

ФСПП: россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше 3 тыс. рублей
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Судебные приставы могут забирать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности у россиян при задолженности от 3 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ.

В ведомстве обратили внимание, что изъятие имущества касается любых задолженностей свыше 3 тысяч рублей. А электросамокаты тоже относятся к имуществу.

Электросамокат могут забрать или арестовать за долги по алиментам, штрафам, моральному вреду, а также по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и бюджетов России.

До этого столичный Дептранс сообщал, что автомобили москвичей могут продать с аукциона из-за неоплаченных штрафов. В пример привели ситуацию, когда ФССП арестовала авто за долги, после чего отправила их на спецстоянку. В Дептрансе предупредили, что в случае отказа оплатить штраф, судебные приставы могут продать машину с аукциона в счет погашения долга.

Ранее задолжавший почти миллион на содержание дочери сибиряк пытался спрятаться в шкафу.

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