Суд со второго раза оштрафовал блогера Лебедева

Суд в Москве со второго раза назначил дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву штраф за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, протокол поступил в суд еще в конце февраля, но был возвращен составителю — отделу МВД России по району Измайлово Москвы — для устранения недостатков. В материалах отсутствовали сведения о том, что протокол был направлен или вручен Лебедеву, как того требует законодательство.

На втором заседании, состоявшемся 7 марта, суд не выявил проблем с рассмотрением дела и признал Лебедева виновным в умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики.

Лебедеву назначили штраф, размер которого в суде не уточнили. Однако статья, о которой идет речь, предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц.

В конце января Лебедев назвал большинство книг бесполезными и призвал сжечь их. До этого блогер раскритиковал фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». По его словам, за всю свою жизнь он «не видел ничего более отвратительного».

Ранее Лебедев заявил, что уехавшие артисты имеют право вернуться в РФ.