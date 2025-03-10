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Паромную переправу между Сахалином и материком закроют из-за погоды

На Сахалине 10 марта паромную переправу Ванино — Холмск закроют из-за циклона
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Telegram-канал «Дальневосточная транспортная прокуратура»

Паромная переправа между Ванино (Хабаровский край) и Холмском (Сахалинская область) приостановит работу из-за приближающегося циклона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

«В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в середине суток 10 марта ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино», — отмечается в сообщении.

В соответствии с прогнозом погоды, переправа может возобновить работу в первой половине суток 11 марта, добавили в Минтрансе.

12 февраля на Сахалине около 300 человек унесло в море на дрейфующей льдине, которую оторвало из-за сильного ветра. Любители рыбалки пытались самостоятельно вернуться и перепрыгивали через расширяющуюся трещину, однако ситуация вышла из-под контроля. Не все рыбаки согласились принять помощь сотрудников МЧС, многие отказывались покидать льдину без улова.

Ранее на Сахалине поезд застрял в сугробе на путях.

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