На Сахалине поезд застрял в сугробе на путях

РЕН ТВ: под Южно-Сахалинском пассажирский поезд застрял в сугробе на путях

Пассажирский поезд застрял в сугробе на путях недалеко от Южно-Сахалинска — на станции Сокол. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В салоне находились три пассажира, им предоставили автобус, говорится в сообщении.

Также из-за непогоды в аэропорту Южно-Сахалинска уже отменили минимум восемь рейсов.

27 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Приморском крае и на Сахалине ожидается опасная погода, ветер на побережье может усиливаться до 22-27 м/с. Также в этих регионах пройдет сильный снег, что приведет к метели.

На следующий день на Сахалине из-за сильного снега и метели свыше 50 тысяч школьников из 94 школ перевели на удаленное обучение. Дистанционный формат обучения продлится до тех пор, пока не улучшатся погодные условия.

Циклон бушует в 14 муниципальных образованиях. Во многих районах существует угроза схода лавин. Жителей региона призвали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Туристическим группам рекомендовано переждать метель в подготовленных местах.

Ранее несколько университетов Владивостока отменили занятия из-за погодных условий.