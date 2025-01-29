Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине поезд застрял в сугробе на путях

РЕН ТВ: под Южно-Сахалинском пассажирский поезд застрял в сугробе на путях

Пассажирский поезд застрял в сугробе на путях недалеко от Южно-Сахалинска — на станции Сокол. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В салоне находились три пассажира, им предоставили автобус, говорится в сообщении.

Также из-за непогоды в аэропорту Южно-Сахалинска уже отменили минимум восемь рейсов.

27 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Приморском крае и на Сахалине ожидается опасная погода, ветер на побережье может усиливаться до 22-27 м/с. Также в этих регионах пройдет сильный снег, что приведет к метели.

На следующий день на Сахалине из-за сильного снега и метели свыше 50 тысяч школьников из 94 школ перевели на удаленное обучение. Дистанционный формат обучения продлится до тех пор, пока не улучшатся погодные условия.

Циклон бушует в 14 муниципальных образованиях. Во многих районах существует угроза схода лавин. Жителей региона призвали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Туристическим группам рекомендовано переждать метель в подготовленных местах.

Ранее несколько университетов Владивостока отменили занятия из-за погодных условий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами