Польские националисты заблокировали границу с Германией

Польские националисты заблокировали движение на границе между немецким Франкфуртом-на-Одере и Слубице. Об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные в социальной сети X.

По данным Spiegel, на польско-немецкой границе возникли перебои в движении транспорта. Представитель полиции восточного Бранденбурга заявил, что протестующие не подчинились приказу оставаться на тротуаре и вышли на шоссе, что привело к образованию крупных пробок на приграничных дорогах.

Организатором акции стала ассоциация «Рота марша независимости». Целью протеста стало выражение несогласия с миграционной политикой Германии, в частности, с практикой отправки нелегальных мигрантов в Польшу.

Лидер польских националистов Роберт Бонкевич написал в соцсетях, что, если правительство Польши не защитит граждан страны, то они будут «защищать себя сами». Он выступил против возвращения мигрантов в Польшу и заявил о намерении предотвратить этот процесс. Одним из лозунгов на плакатах в Слубице был: «Остановите миграционный пакт».

14 мая прошлого года Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, включающий ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища. Ожидается, что это упростит их последующую высылку за пределы ЕС.

В октябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет поддерживать миграционный пакт Евросоюза и другие инициативы ЕС по миграции, если они поставят под угрозу безопасность страны.

Ранее суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф.