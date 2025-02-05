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Суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф

Суд ЕС обязал Польшу выплатить штраф в размере свыше €320 миллионов
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Global Look Press

Суд Евросоюза (ЕС) отклонил иск Польши и подтвердил, что страна должна выплатить штраф в размере свыше €320 млн, наложенный из-за ее отказа выполнить в срок требование суда привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз инстанции.

«Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить €320 200 000 в качестве штрафов, наложенных судом», — сказано в сообщении.

4 февраля министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что его страна не будет принимать новых мигрантов.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава требует от Евросоюза закупать больше вооружений, чтобы сохранить размещение Вооруженных сил США в Европе. По словам главы польского оборонного ведомства, Варшава исправно выполняет все требования президента США Дональда Трампа — увеличивает расходы на оборону и развивает взаимовыгодные экономические отношения с американским бизнесом.

Ранее Польшу предупредили о фатальных последствиях участия в конфликте на Украине.

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