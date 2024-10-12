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Польша выступила против миграционного пакта ЕС

Польша откажется от поддержки миграционного пакта ЕС ради безопасности страны

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Польша не будет поддерживать миграционный пакт Евросоюза и другие инициативы ЕС по миграции, если они поставят под угрозу безопасность страны. Об этом в эфире TVP Info заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы не будем воплощать в жизнь никакие идеи ЕС (в области миграционной политики. – Прим. ред.), если будем уверены, что они вредят нашей безопасности», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

До этого сообщалось, что крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) осенью начнет сбор подписей в пользу проведения в стране референдума об одностороннем отказе от выполнения миграционного пакта Евросоюза (ЕС).

В конце мая стало известно, что власти Польши и Венгрии выступили против принятия нового пакта о миграции. В частности, польский министр финансов Анджей Доманьски заявлял, что утвержденные документы не учитывает ситуацию на белорусской границе. Подразумевается, что пакт должен распределить миграционную нагрузку среди стран Евросоюза.

14 мая Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, включающий ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища. Ожидается, что это упростит их последующую высылку за пределы ЕС.

Ранее сообщалось, что Польша усиливает заграждение на границе с Белоруссией.

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