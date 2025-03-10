В Москве задержан стрелявший в подростков мужчина

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по несовершеннолетним на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Вечером 9 марта стало известно, что в Солнцево на западе Москвы вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по двум 15-летним подросткам, которые возвращались домой после прогулки с собакой.

Около дома мужчина без причины выстрелил в них семь раз. При этом он целился в голову. Подросткам удалось спрятаться в подъезде.

2 марта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Посетитель оказался недоволен тем, что его не пустили внутрь, поэтому решил пустить в ход травматический пистолет. В результате его действий три человека пострадали, а самого нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на Кубани женщина с тесаком призывала прохожих «бороться с нечистью».