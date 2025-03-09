На западе Москвы мужчина открыл огонь по детям

В Солнцево на западе Москвы вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по несовершеннолетним, сообщает Mash.

Как пишет Telegram-канал, двое 15-летних подростков возвращались домой после прогулки с собакой. Около дома мужчина без причины выстрелил в них семь раз. При этом он целился им в голову. Подросткам удалось спрятаться в подъезде. Нападавший какое-то время поджидал их там, а потом поднялся в свою квартиру. Полицейские нашли мужчину благодаря записям с камер видеонаблюдения и забрали в отделение вместе с супругой.

2 марта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Посетитель оказался недоволен тем, что его не пустили внутрь, поэтому решил пустить в ход травматический пистолет. В результате его действий три человека пострадали, а самого нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на Кубани женщина с тесаком призывала прохожих «бороться с нечистью».