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Делегация из США посетила Музей Победы

Американская делегация посетила Музей Победы в Москве
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Telegram-канал «МуZей Победы»

Американская делегация, в которую вошли бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано и экс-главный аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, посетила Музей Победы в Москве. Запись их визита была опубликована в Telegram-канале музея.

Гости ознакомились с выставкой «Подвиг народа», а также посетили залы «Памяти и скорби» и «Лица Победы».

Наполитано отметил, что посещение экспозиции стало для него «эмоциональным и трогательным» опытом. Он также подчеркнул, что в американских школах часто говорится о том, что «русские помогли американцам победить немцев», а не наоборот.

«Если мы забываем прошлое, то неизбежно повторяем ошибки своих предшественников. Поэтому память о прошлом так важна: она напоминает нам, почему нельзя допустить новой войны, почему мы должны стремиться к миру, жить с другими народами в согласии, а не уничтожать друг друга», — отметил он.

До этого сообщалось, что Музей Победы в минувшем году стал одной из самых популярных площадок для проведения культурных, образовательных и патриотических мероприятий федерального и регионального уровней. Всего за год в нем провели более 950 мероприятий, среди которых форумы, акции, презентации и концерты.

Ранее Песков рассказал о подготовке к Параду Победы в Москве.

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