Музей Победы стал одной из самых популярных площадок для мероприятий

В Музее Победы провели более 950 мероприятий в 2024 году

Музей Победы стал одной из самых популярных площадок для проведения культурных, образовательных и патриотических мероприятий федерального и регионального уровней. Всего в 2024 году в нем провели более 950 мероприятий, среди которых форумы, акции, презентации, концерты и другие, сообщает пресс-служба музея.

Большая часть мероприятий была связана с Годом семьи и направлена на сохранение традиционных ценностей. Одним из таких мероприятий стал III Международный фестиваль правильного кино, приуроченный к празднованию Дня Победы. Всего с 30 апреля по 10 мая зрители смогли увидеть более 50 отечественных и зарубежных фильмов, связанных с идеями гуманизма и милосердия, сохранения преемственности поколений и другими темами.

Также в 2024 году Музей Победы впервые организовал музыкальный марафон для семей участников СВО «Главные детские песни». Всего в рамках марафона прошло 8 концертов в 6 городах России.

Вместе с правительством Москвы Музей Победы также реализовал проект «Парк Победы. Главный патриотический», в рамках которого с апреля по октябрь по выходным в Парке Победы работали более 70 бесплатных интерактивных площадок, на которых воссоздали атмосферу 1940-х годов.

Музей Победы в течение всего 2024 года развивал патриотический туризм с помощью проекта «Навигатор Победы». С начала года более 26 тыс. человек из 36 регионов России и некоторых зарубежных стран прошли по маршрутам проекта.

Что касается новых регионов России, при содействии музея в ЛНР и ДНР было открыто 3 многофункциональных детских центра, в которых проводят мастер-классы, викторины, кинопоказы и исторические лектории. Также в военно-историческом музее «Белая лилия» в ДНР Музей Победы подготовил экспозицию «Мужеству забвенья нет!».