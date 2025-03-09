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На юге Азербайджана произошли два землетрясения

На юге Азербайджана произошли два маломощных землетрясения
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Uwe Anspach/Global Look Press

На юге Азербайджана произошли два землетрясения магнитудой до 4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Бюро исследований землетрясений.

Землетрясения произошли в Лерикском районе. Магнитуда землетрясения во втором регионе составила 3,9. Очаги землетрясения залегали на глубине 15 км.

До этого в районе города Спитак после землетрясения произошли 45 афтершоков. Сотрудники армянских экстренных служб получили информацию о повреждении объектов в двух городах страны — Артик и Гюмри. В первом населенном пункте с пятого этажа одного из зданий упали два камня, во втором — от аварийного здания отвалился кусок облицовки площадью два квадратных метра.

В 1988 году в Армении произошло Спитакское или Ленинаканское землетрясение. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики и затронули около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения — Спитаке — интенсивность толчков достигла 10.

Ранее ученые выяснили, что солнечная активность может вызывать землетрясения.

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