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Солнечная активность может вызывать землетрясения, выяснили ученые

Chaos: перепады температуры из-за Солнца меняют давление на тектонические плиты
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Depositphotos

Японские ученые из Университета Цукубы и Национального института передовой промышленной науки и технологий Японии выявили возможную связь между солнечной активностью, климатом Земли и сейсмической активностью. Исследование опубликовано в научном журнале Chaos.

Специалисты использовали математические и вычислительные методы для анализа данных о землетрясениях, солнечной активности и температурах поверхности Земли. Они обнаружили, что включение данных о температуре поверхности Земли в модели повышает точность прогнозирования, особенно для неглубоких землетрясений.

Изменения температуры поверхности планеты из-за солнечной активности могут влиять на свойства горных пород, делая их более хрупкими и склонными к растрескиванию. Эти процессы также способны менять движение подземных вод, что, в свою очередь, может изменять давление на границы тектонических плит.

Исследование показало, что передача солнечного тепла на поверхность Земли действительно может влиять на сейсмическую активность, хотя и незначительно.

Авторы открытия полагают, что включение прогнозов солнечной активности в модели температуры Земли может стать важным инструментом для улучшения прогнозирования землетрясений.

Ранее ученые обнаружили признаки изменений во внутреннем ядре Земли.

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