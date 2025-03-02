Израильские военные открыли огонь в секторе Газа на фоне перемирия

Израильские военнослужащие нанесли удар по объектам в северной части сектора Газа, чтобы «устранить угрозу». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что атаке подверглись несколько подозрительных лиц в районе позиций израильских войск на севере палестинского анклава. По данным ЦАХАЛ, в тот момент они пытались установить взрывные устройства в соответствующем районе.

«С целью устранения этой угрозы ВВС (Военно-воздушные силы. — «Газета.Ru») Израиля нанесли удар», — говорится в тексте.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого Израилем и палестинским движением ХАМАС. В рамках перемирия ХАМАС должен был отпустить 33 израильских заложника, удерживаемых с октября 2023 года. Еврейское государство, в свою очередь, обязалось освободить порядка 1000 палестинских заключенных.

2 марта портал Ynet сообщил, что власти Израиля готовы продлить срок действия режима прекращения огня на время праздников Рамадан и Песах. Но палестинское движение пока не согласилось на это предложение.

Ранее военных ЦАХАЛ обвинили в препятствовании возвращению жителей сектора Газа в свои дома.