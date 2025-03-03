Израиль может возобновить боевые действия в Газе при отказе ХАМАС освободить заложников

Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не продлит первый этап соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников. Об этом со ссылкой на израильскую государственную телерадиокомпанию Kan сообщает ТАСС.

По имеющейся у журналистов информации, Израиль в дополнение к прекращению доступа гуманитарной помощи в Газу планирует постепенно усиливать давление на ХАМАС. Так, израильская сторона может снова объявить об эвакуации населения сектора с севера на юг и полностью прекратить подачу электричества в палестинский анклав. Крайней запланированной мерой может стать возвращение к боевым действиям с применением тяжелого американского вооружения.

3 марта представитель ХАМАС Махмуд Мардави сообщил, что палестинское радикальное движение не продлит соглашение с Израилем о прекращении огня в Газе.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось.

Ранее Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями при отказе от плана США.